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Как следует питаться, чтобы не провоцировать онкологию

Диана Товсепова
3 часа назад
Одна из главных причин раковых заболеваний – нарушение ангиогенеза, то есть процесса образования кровеносных сосудов. Об этом заявляет Уильям Ли, глава Фонда ангиогенеза, который ищет новые подходы к лечению тяжелых заболеваний.
Как питаться, чтобы не провоцировать онкологию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Например, когда раковая опухоль образуется в мозгу, то вокруг нее образуются сосуды, которые ее питают. Так, рак начинается с маленькой группы клеток и они сами не могут расти, потому что сами не снабжаются кровью. То есть, если заблокировать процесс ангиогенеза рядом с опухолью, она никогда не разрастется.
Как выяснил "Рамблер", Уильям Ли месте с группой ученых, выяснил, что нужно добавить в рацион, чтобы опухоль не стимулировала выработку кровеносных сосудов и, соответственно, не росла.
Оказалось, вещество, которое блокирует 60-80% гиперактивного ангиогенеза, содержится в нескольких продуктах. Например, в клубнике, красном винограде, вине, соевых бобах. Каждый из них с разной эффективностью «гасит» губительный неестественно активный ангиогенез.
Кроме того, ученые исследовали четыре вида чая – зеленый японский, сенча, Эрл грей и особенную смесь сортов, которые они сами приготовили. Эффективнее всего сработала именно эта смесь и Эрл грей. При этом, смесь приготовили из японского зеленого чая и снча, ккоторые по отдельности неэффективны.
Кроме того, эффективно работают петрушка, чеснок и приготовленные томаты. Эксперты провели исследования с участием 79 тысяч мужчин на протяжении 30 лет. Оказалось, что люди, которые 2-3 раза в неделю употребляют приготовленные томаты, уменьшают риск заболевания простаты на 40-50%.
ЗОЖ,Уильям Ли,
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