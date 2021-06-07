Врач объяснил, чем грозит хронический недосып

"Есть такое понятие как "давление сна". То есть, которое заставляет нас ложиться вечером в кровать - возникновение сонливости. Так вот давление сна в ночь с воскресенья на понедельник будет уменьшено и из-за этого человеку будет сложнее заснуть. И что произойдет? Если у него фиксированный рабочий график, ему надо будет вставать утром на работу. Он опять не выспится и так продлится всю неделю",
"Главная рекомендация для любого человека - осознать, что сон является ведущим фактором долголетия, здоровья, хорошего самочувствия. Потому, что если мы лишим сна любой живой организм, то он погибнет в течение недели. Если человек это осознает, то он должен делать все, чтобы уделять время для своего сна. И в этом случае у него будут и хорошая работоспособность и хорошее настроение и он сможет сделать гораздо больше".