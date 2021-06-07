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Врач объяснил, чем грозит хронический недосып

Стелла Шмель
5 часов назад
Постоянный дефицит сна плохо сказывается на самочувствии человека. Подробнее об этом рассказал руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин в беседе со "Звездой".
Врач объяснил, чем грозит хронический недосып
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт заявил, что накопленную за неделю усталость невозможно восполнить за выходные. Да, человек будет чувствовать себя лучше, если удалось поспать дольше обычного, но в ночь с воскресенья на понедельник график вновь придет на исходную точку.
"Есть такое понятие как "давление сна". То есть, которое заставляет нас ложиться вечером в кровать - возникновение сонливости. Так вот давление сна в ночь с воскресенья на понедельник будет уменьшено и из-за этого человеку будет сложнее заснуть. И что произойдет? Если у него фиксированный рабочий график, ему надо будет вставать утром на работу. Он опять не выспится и так продлится всю неделю",
- рассказал он.
Кроме того, долгий и качественный сон сказывается на продолжительности жизни и здоровье организма в целом.
"Главная рекомендация для любого человека - осознать, что сон является ведущим фактором долголетия, здоровья, хорошего самочувствия. Потому, что если мы лишим сна любой живой организм, то он погибнет в течение недели. Если человек это осознает, то он должен делать все, чтобы уделять время для своего сна. И в этом случае у него будут и хорошая работоспособность и хорошее настроение и он сможет сделать гораздо больше".
Новости,Александр Калинкин,Федеральное медико-биологическое агентство,
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