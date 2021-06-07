Врач объяснила, почему опасно лечиться спиртным

Существует убеждение, что при отравлении якобы может помочь алкоголь из-за своего лечебного дезинфицирующего действия. Медик объяснила, почему на самом деле такой подход может быть опасен.
Врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью Sputnik
рассказала, что может повлечь за собой самолечение алкоголем.
"Как врач я бы не рекомендовала использовать алкоголь в этих случаях, даже если кто-то по "сарафанному радио" рассказал, что алкоголь может помочь в этой ситуации",
Врач отметила, что при отравлении лучше всего использовать лекарства-сорбенты.
Лечение алкоголем опасно тем, что симптомы отравления могут быть проявлениями заболеваний желудочно-кишечного тракта. В таком случае спиртное лишь усугубит ситуацию.
"Чем может выражаться отравление: это может быть повышение температуры, диарея, тошнота, рвота, понос. Это может быть и проявлением какого-либо другого заболевания ЖКТ, обострением, например, гастрита. В этом случае алкоголь может вызвать повышенное раздражение желудка, поэтому его не нужно принимать ни в коем случае".