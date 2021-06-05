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Зафиксирована вспышка поражающей мозг болезни

Катерина Саломе
1 час назад
В Канаде зафиксирован активный рост пациентов с необычным заболеванием. Врачи очень обеспокоены вспышкой смертельного недуга. Об этом сообщает сообщает The New York Times.
Зафиксирована вспышка поражающей мозг болезни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным издательства, необычные симптомы зафиксированы почти у 50 жителей провинции. Среди признаков заболевания бессонница, галлюцинации, боли в мышцах, повышенная тревожность, проблемы со зрением, двигательной и когнитивной функцией. Примечательно, что симптомы проявляются ночью.
Какое конкретно заболевание обнаружилось у пациентов, врачи сказать не могут. Отмечено, что неврологическое расстройство наблюдается как у молодых, так и у пожилых канадцев: самому юному пациенту — 18, самому пожилому — 84.
«Это быстро развивающаяся деменция и психиатрические проблемы, при этом заболевании отключается все, что контролируют головной и спинной мозг. Это ужасает»,
— резюмировал невролог Нил Кэшмен.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что зафиксированы первые смерти от «черной плесени».
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