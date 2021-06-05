Зафиксирована вспышка поражающей мозг болезни

В Канаде зафиксирован активный рост пациентов с необычным заболеванием. Врачи очень обеспокоены вспышкой смертельного недуга. Об этом сообщает сообщает The New York Times.

По данным издательства, необычные симптомы зафиксированы почти у 50 жителей провинции. Среди признаков заболевания бессонница, галлюцинации, боли в мышцах, повышенная тревожность, проблемы со зрением, двигательной и когнитивной функцией. Примечательно, что симптомы проявляются ночью.

Какое конкретно заболевание обнаружилось у пациентов, врачи сказать не могут. Отмечено, что неврологическое расстройство наблюдается как у молодых, так и у пожилых канадцев: самому юному пациенту — 18, самому пожилому — 84.

«Это быстро развивающаяся деменция и психиатрические проблемы, при этом заболевании отключается все, что контролируют головной и спинной мозг. Это ужасает»,