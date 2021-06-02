СМИ сообщили о нескольких летальных исходах от болезни, известной как "черная плесень".

Так, смерти зафиксированы на юге Ирака, в провинции Де-Кар, где минимум два человека умерли от мукормикоза. Об этом сообщает телеканал Rudaw, ссылаясь на представителя местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили.

Так, в городе Насирия зафиксировали четыре заражения и два летальных исхода.

Мукормикоз — грибковая болезнь, известная как "черная плесень". Она является осложнением после грибковой инфекции и может возникнуть у людей, пребывающих в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде. Кроме того получить инфекцию можно после того, как грибок проникнет в кожу через порез, царапину или ожог.

При этом, как выяснил "Рамблер", заболевание особенно опасно для тех, кто страдает от диабета или от ослабленного иммунитета, например, после COVID-19.

Два летальных, зафиксированных в Ираке случая были связаны как раз с осложнениями после коронавируса.

Еще семь случаев заражений были зафиксированы в Египте. Осман Шаалян, ректор Университета Заказик на севере страны, в больничном комплексе которого проходят лечение пациенты, сообщил об этом СМИ.

Все случаи заражения, по словам Шааляна, были диагностированы в провинции Шаркия у людей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных заболеваний, в том числе после COVID-19.

"Трем заразившимся были сделаны операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны", — рассказал доктор.