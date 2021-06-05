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Врачи перечислили неочевидные симптомы диабета

Катерина Саломе
3 часа назад
Британские врачи назвали неочевидные признаки диабета второго типа. По словам экспертов, их можно заметить без специальных средств диагностики. Об этом сообщает Express.
Врачи перечислили неочевидные симптомы диабета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медики отметили, что любая значительная потеря веса, не связанная с изменением диеты и образа жизни, является основным сигналом.
«Устойчивая и необъяснимая потеря веса более чем на пять процентов от вашего нынешнего веса за 6-12 месяцев является причиной для визита к врачу»,
- добавили эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).
Бактериальная инфекция стафилококка - еще один потенциальный признак высокого уровня сахара. В клинике Джонса Хопкинса в Мэриленде (Johns Hopkins Medicine) объяснили, что она может сопровождаться появлением ячменя. По мнению специалистов, страдающие диабетом люди подвержены повышенному риску развития инфекции, симптомы которой могут включать в себя отек, покраснение, болезненность век, ощущение соринки в глазу, раздражение при ярком свете, слезотечение.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы снижающие риск диабета продукты.
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