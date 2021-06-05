Врачи перечислили неочевидные симптомы диабета

Британские врачи назвали неочевидные признаки диабета второго типа. По словам экспертов, их можно заметить без специальных средств диагностики. Об этом сообщает Express.

Бактериальная инфекция стафилококка - еще один потенциальный признак высокого уровня сахара. В клинике Джонса Хопкинса в Мэриленде (Johns Hopkins Medicine) объяснили, что она может сопровождаться появлением ячменя. По мнению специалистов, страдающие диабетом люди подвержены повышенному риску развития инфекции, симптомы которой могут включать в себя отек, покраснение, болезненность век, ощущение соринки в глазу, раздражение при ярком свете, слезотечение.