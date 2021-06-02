Названы снижающие риск диабета продукты

Ученые из Австралии выяснили, что две порции фруктов в день снижают риск развития диабета второго типа на 36 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Согласно подсчетам ученых, к 2045 году число больных диабетом в мире вырастет до 700 миллионов. В 2019 году было 463 миллиона.

В снижении темпов развития заболевания важную роль играет образ жизни и питание.

Специалисты Университета Эдит Коуэн в Перте проанализировали данные 7675 участников Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни (AusDiab), проводимого Институтом сердца и диабета Бейкера. Оказалось, что у людей, употреблявших больше цельных фруктов, шансы заболеть диабетом через пять лет были значительно ниже.

"Мы обнаружили, что люди, которые потребляли около двух порций фруктов в день, имели на 36 процентов меньший риск развития диабета второго типа в течение следующих пяти лет, чем те, кто потреблял менее половины порции фруктов в день", - говорится в исследовании.

Ученые заявили, что между потреблением фруктов и маркерами чувствительности к инсулину есть четкая связь. Людям, в рационе которых много фруктов, приходится вырабатывать меньше инсулина, чтобы снизить уровень глюкозы в крови.