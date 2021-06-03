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Терапевт назвала признаки опасной головной боли

Анна Арсеньева
2 часа назад
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что головная боль может быть признаком смертельно опасных заболеваний. Об этом она заявила телеканалу "Москва 24".
Терапевт назвала признаки опасной головной боли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг", — сказала медик.
Также необходимо немедленно обратиться к врачу, если головная боль сопровождается температурой, тошнотой или рвотой. Эти симптомы могут сигнализировать о воспалении мозга. Например, менингите.
"Если она сопровождается странными ощущениями — онемением в руках, появлением каких-то непонятных запахов или звуков, которых на самом деле нет, — такое состояние может говорить об опухоли", — заявила Надежда Чернышова.
Неопасная головная боль возникает, когда человек недосыпает, долго сидит за компьютером, или из-за погоды. В таком случае лучше не злоупотреблять обезболивающими.
Новости,Москва24,
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