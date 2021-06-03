Врач рассказал, как вылечить суставы и спину

Врач-ревматолог Вирджилио Марин рассказал, как справиться с болями в суставах и спине. Об этом сообщает Pravda.ru.
По словам медика, необходимо заниматься медленными кардиотренировками. Например, плаванием, ездой на велосипеде, йогой, пилатесом. Также полезны длительные пешие прогулки.
Легкая активности снижает нагрузку на мышцы и суставы, улучшает метаболизм и позволяет развить гибкость. Кроме того, кардиотренировки заставляют потеть, человек избавляется от лишних килограммов, что уменьшает нагрузку на колени.
При этом начинать любую тренировку нужно с растяжки. Она снижает риск получения травмы и облегчает хроническую боль.