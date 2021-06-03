Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач рассказал, как вылечить суставы и спину

Анна Арсеньева
1 час назад
Врач-ревматолог Вирджилио Марин рассказал, как справиться с болями в суставах и спине. Об этом сообщает Pravda.ru.
Врач рассказал, как вылечить суставы и спину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, необходимо заниматься медленными кардиотренировками. Например, плаванием, ездой на велосипеде, йогой, пилатесом. Также полезны длительные пешие прогулки.
Легкая активности снижает нагрузку на мышцы и суставы, улучшает метаболизм и позволяет развить гибкость. Кроме того, кардиотренировки заставляют потеть, человек избавляется от лишних килограммов, что уменьшает нагрузку на колени.
При этом начинать любую тренировку нужно с растяжки. Она снижает риск получения травмы и облегчает хроническую боль.
Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители