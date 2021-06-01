Мясников раскрыл ночной симптом опасной болезни

Телеведущий и главный врач московской городской больницы 71 Александр Мясников рассказал о расслаивающейся аневризме аорты, которая зачастую напоминает о себе ночью. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
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По словам специалиста, ночные боли в спине - очень плохой симптом.
«Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком. У меня была больная, у которой болела спина ночью, и никто об этом не подумал. И потом она умерла. Там оказалось расслоение аорты»,
— рассказал медик.
Мясников также поделился своим горьким опытом. Он поведал, что однажды боль в спине ночью стала предвестником опоясывающего герпеса. Поэтому при наличии болей в спине, как утверждает Александр, нужно срочно обращаться к врачу.