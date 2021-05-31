Названы симптомы рака кожи, похожие на укусы насекомых

Врач из Великобритании Росс Перри рассказал, что маленькие красные шишки на коже, похожие на укусы насекомых, могут быть признаками рака кожи. Об этом сообщает Daily Mirror.

"Больной может решить, что его покусали насекомые, но в таком случае следы на коже пройдут в течение пары недель и с каждым днем будут постепенно уменьшаться", — сказал медик.

Он порекомендовал обратиться к врачу при обнаружении незаживающих ран на коже.