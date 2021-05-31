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Названы симптомы рака кожи, похожие на укусы насекомых

Анна Арсеньева
4 часа назад
Врач из Великобритании Росс Перри рассказал, что маленькие красные шишки на коже, похожие на укусы насекомых, могут быть признаками рака кожи. Об этом сообщает Daily Mirror.
Названы симптомы рака кожи, похожие на укусы насекомых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Больной может решить, что его покусали насекомые, но в таком случае следы на коже пройдут в течение пары недель и с каждым днем будут постепенно уменьшаться", — сказал медик.
Он порекомендовал обратиться к врачу при обнаружении незаживающих ран на коже.
Среди других симптомов рака кожи — появление без причины растущих шрамов и болячек на теле, высыпания на глазном веке, темные пятна под ногтями, а также образование бледных участков кожи на голове и шее.
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