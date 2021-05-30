Онколог назвал распространенные причины рака

Медик отметил, что наиболее распространенными причинами онкологии является физическое и эмоциональное истощение. Он порекомендовал людям следовать основным правилам. Во-первых, нельзя пренебрегать восьмичасовым сном. Во-вторых, нужно правильно питаться и никогда не пропускать завтраки. Вредную пищу невозможно полностью исключить из рациона, поэтому он посоветовал не переедать ей.