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Онколог назвал распространенные причины рака

Елизавета Назарова
4 часа назад
Российский врач-онколог Иван Карасев рассказал о том, что чаще всего становится причиной возникновения рака. Об этом сообщает "Российская газета".
Онколог назвал распространенные причины рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик отметил, что наиболее распространенными причинами онкологии является физическое и эмоциональное истощение. Он порекомендовал людям следовать основным правилам. Во-первых, нельзя пренебрегать восьмичасовым сном. Во-вторых, нужно правильно питаться и никогда не пропускать завтраки. Вредную пищу невозможно полностью исключить из рациона, поэтому он посоветовал не переедать ей.
Говоря об активности, эксперт посоветовал проходить в день не менее десяти тысяч шагов. По его словам, эти правила помогут для физического и эмоционального восстановления. Карасев посоветовал в выходные забывать о работе.
«Многие недооценивают это правило и считают, что выполнение мелких задач не отнимают их выходные. Будучи головой в работе вы по-прежнему не отдыхаете»
Новости,Иван Карасев,
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