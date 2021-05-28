Пластиковая посуда может спровоцировать рак

Любой пластик с легкостью окисляет и взаимно проникает в разные среды. Например, приобретенные контейнеры с корейской морковью часто окрашиваются в оранжевый цвет:

Гончарова отметила, что безопасного пластика нет, и в зависимости от разновидности он может быть лишь чуть более или менее вредным.