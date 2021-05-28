Пластиковая посуда может спровоцировать рак

Профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова предупредила о том, что во время длительного хранения вредные вещества из пластиковых контейнеров и посуды могут попасть в еду, а затем — в человеческий организм. Употребляя такую пищу, высок риск развития аллергических реакций и онкологических заболеваний. Этим эксперт поделилась в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Любой пластик с легкостью окисляет и взаимно проникает в разные среды. Например, приобретенные контейнеры с корейской морковью часто окрашиваются в оранжевый цвет:
«Это не только проникновение моркови в пластик, но и обратное проникновение компонентов контейнера в пищевой продукт. Чем дольше было соприкосновение, тем больше продуктов вредных для организма человека будет проникать в состав пищевых продуктов».
Гончарова отметила, что безопасного пластика нет, и в зависимости от разновидности он может быть лишь чуть более или менее вредным.