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Пластиковая посуда может спровоцировать рак

Мария Грибова
2 часа назад
Профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова предупредила о том, что во время длительного хранения вредные вещества из пластиковых контейнеров и посуды могут попасть в еду, а затем — в человеческий организм. Употребляя такую пищу, высок риск развития аллергических реакций и онкологических заболеваний. Этим эксперт поделилась в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Пластиковая посуда может спровоцировать рак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Любой пластик с легкостью окисляет и взаимно проникает в разные среды. Например, приобретенные контейнеры с корейской морковью часто окрашиваются в оранжевый цвет:
«Это не только проникновение моркови в пластик, но и обратное проникновение компонентов контейнера в пищевой продукт. Чем дольше было соприкосновение, тем больше продуктов вредных для организма человека будет проникать в состав пищевых продуктов».
Гончарова отметила, что безопасного пластика нет, и в зависимости от разновидности он может быть лишь чуть более или менее вредным.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названы пять опасностей поедания семечек.
Новости,Анна Гончарова,Радиостанция "Говорит Москва",
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