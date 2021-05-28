Названы пять опасностей поедания семечек

Названы пять главных опасностей регулярного потребления семечек. Их в своем Telegram-канале перечислила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
Как рассказала врач, в них высокое содержание Омега-6. Эти кислоты способствуют развитию воспалительного процесса в организме человека. Также семечки являются высококалорийным продуктом. Врач отметила, что в жареных семечках нет полезных ингредиентов, но в них содержится много конечных продуктов гликирования, которые способствуют быстрому старению.
Расщелкивание семечек зубами приводит тому, что зубы быстро портятся.
Кроме того, в них могут содержатся яйца паразитов.
"Семечки часто содержат в себе яйца паразитов. Если вы еще хотите их есть, покупайте сырые, тщательно мойте и сушите в микроволновке или духовке",