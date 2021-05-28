Названы пять опасностей поедания семечек

Как рассказала врач, в них высокое содержание Омега-6. Эти кислоты способствуют развитию воспалительного процесса в организме человека. Также семечки являются высококалорийным продуктом. Врач отметила, что в жареных семечках нет полезных ингредиентов, но в них содержится много конечных продуктов гликирования, которые способствуют быстрому старению.