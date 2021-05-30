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В Индии умер первый зараженный "желтой плесенью"

Елизавета Назарова
3 часа назад
Пациент, у которого впервые была обнаружена "желтая плесень", скончался в индийском госпитале. Он также болел COVID-19. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на его лечащего врача.
В Индии умер первый зараженный "желтой плесенью"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Отмечается, что у 59-летнего мужчины, зараженного коронавирусом, также обнаружили несколько грибковых инфекций. Он был заражен "черной", "белой" и "желтой" плесенью.
«Кунвар Сингх находился на лечении, но скончался из-за заражения крови токсинами», — передает новостное агентство слова врача.
Мужчина был первым человеком, у которого в организме обнаружили "желтую плесень". Он скончался спустя четыре дня после того, как ему поставили этот диагноз.
Новости,Роспотребнадзор,
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