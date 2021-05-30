В Индии умер первый зараженный "желтой плесенью"

Пациент, у которого впервые была обнаружена "желтая плесень", скончался в индийском госпитале. Он также болел COVID-19. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на его лечащего врача.

Отмечается, что у 59-летнего мужчины, зараженного коронавирусом, также обнаружили несколько грибковых инфекций. Он был заражен "черной", "белой" и "желтой" плесенью.

«Кунвар Сингх находился на лечении, но скончался из-за заражения крови токсинами», — передает новостное агентство слова врача.