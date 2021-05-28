Врачи спасли пациента с "каменным" сердцем

Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье спасли пациента с "каменным" сердцем. Об этом РИА Новости рассказал глава кардиохирургического центра госпиталя, заслуженный врач России Александр Лищук

Сообщается, что у пациента на сердце образовался своеобразный панцирь из кальциевых и известняковых отложений:

"Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу".

Медик отметил, что все это произошло всего за полгода с начала воспалительного процесса. В конечном итоге сердце перестало справляться с перекачкой крови по организму, ноги отекли и раздуло живот:

"Все в отеках. Панцирь сжимал сердце. Еще немного и больной ушел бы из жизни".