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Врачи спасли пациента с "каменным" сердцем

Мария Грибова
2 часа назад
Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье спасли пациента с "каменным" сердцем. Об этом РИА Новости рассказал глава кардиохирургического центра госпиталя, заслуженный врач России Александр Лищук.
Врачи спасли пациента с "каменным" сердцем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сообщается, что у пациента на сердце образовался своеобразный панцирь из кальциевых и известняковых отложений:
"Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу".
Медик отметил, что все это произошло всего за полгода с начала воспалительного процесса. В конечном итоге сердце перестало справляться с перекачкой крови по организму, ноги отекли и раздуло живот:
"Все в отеках. Панцирь сжимал сердце. Еще немного и больной ушел бы из жизни".
Во время операции врачам приходилось молоточком стучать по сердцу и отделять отложения, это заняло пять часов. По словам Александра, последний раз он с подобным столкнулся почти 30 лет назад.
Ранее "Рамблер" писал о том, что раскрыты ранние признаки болезни Альцгеймера.
Новости,Александр Лищук,РИА Новости,
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