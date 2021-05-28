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Раскрыты ранние признаки болезни Альцгеймера

Стелла Шмель
5 часов назад
Исследователи из Швеции разработали надежный и простой метод диагностики болезни Альцгеймера. Теперь ее можно выявить на ранней стадии и помочь лечению пациента. Подробно метод описан в журнале Nature Medicine.
Раскрыты ранние признаки болезни Альцгеймера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В исследовании приняли участие 340 пациентов из Швеции и 543 пациента из Северной Америки с легкими нарушениями памяти. Ученые сравнили уровень некоторых биомаркеров болезни Альцгеймера. Среди них фосфорилированный тау-белок в плазме крови, соотношение двух форм бета-амилоидов Aβ42 (в цепи 42 аминоксилоты) и Aβ40 (40 аминокислот), тонкий полипептидный нейрофиламент в плазме, связанный с болезнью Альцгеймером вариант гена APOE.
Оказалось, что обнаружение ау-белка в плазме крови на 83% точно предсказывало начало болезни Альцгеймера, которая прогрессировала на протяжении последующих четырех лет. А в совокупности с другими результатами теста на когнитивные способности анализа APOE прогноз улучшался до 90 процентов.
Как считает нейробиолог Оскар Хансон, алгоритм позволяет набирать для клинических испытаний людей с ранними проявлениями болезни Альцгеймера еще в тот момент, когда новые препараты способны замедлить прогрессирование недуга. Также этот метод позволяет выявить болезнь там, где нет возможности для более дорогостоящей процедуры, например, визуализации мозга или анализа спинномозговой жидкости.
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