Раскрыты ранние признаки болезни Альцгеймера

Исследователи из Швеции разработали надежный и простой метод диагностики болезни Альцгеймера. Теперь ее можно выявить на ранней стадии и помочь лечению пациента. Подробно метод описан в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 340 пациентов из Швеции и 543 пациента из Северной Америки с легкими нарушениями памяти. Ученые сравнили уровень некоторых биомаркеров болезни Альцгеймера. Среди них фосфорилированный тау-белок в плазме крови, соотношение двух форм бета-амилоидов Aβ42 (в цепи 42 аминоксилоты) и Aβ40 (40 аминокислот), тонкий полипептидный нейрофиламент в плазме, связанный с болезнью Альцгеймером вариант гена APOE.

Оказалось, что обнаружение ау-белка в плазме крови на 83% точно предсказывало начало болезни Альцгеймера, которая прогрессировала на протяжении последующих четырех лет. А в совокупности с другими результатами теста на когнитивные способности анализа APOE прогноз улучшался до 90 процентов.