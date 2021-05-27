Онколог развеял популярные мифы о меланоме

Мифы о меланоме перечислил врач-онколог, гематолог, радиолог высшей категории, руководитель онкологического центра, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».
Врач отметил, что далеко не каждая опухоль кожи является меланомой. На самом деле, чаще всего встречается базально-клеточный рак кожи, не дающий метастазы.
Кроме того, причиной меланомы становится злоупотребление загаром и генетическая предрасположенность.
«Если не посещать пляжи и солярии, этого заболевания можно не бояться», — объяснил врач.
Для профилактики образований врач рекомендует избегать солнца в середине дня и соляриев, использовать солнцезащитный крем с SPF не меньше 30. При этом меланома может появиться не только на коже, но и на слизистых глаз, гениталиях и в полости носа.
«Признаком меланомы может быть и появление и быстрый рост новой родинки на теле, поэтому надо вести строгий учет всех образований», — объяснил врач.