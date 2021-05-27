Онколог развеял популярные мифы о меланоме

Врач отметил, что далеко не каждая опухоль кожи является меланомой. На самом деле, чаще всего встречается базально-клеточный рак кожи, не дающий метастазы.

Для профилактики образований врач рекомендует избегать солнца в середине дня и соляриев, использовать солнцезащитный крем с SPF не меньше 30. При этом меланома может появиться не только на коже, но и на слизистых глаз, гениталиях и в полости носа.