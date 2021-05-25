Ученые выявили возможность борьбы с раком антибиотиками

В Университете Иллинойса в Чикаго ученые, при изучении рибосом, производящих в клетках белок, выявили, что антибиотики для лечения пневмонии и синусита помогают и при борьбе с раком. Об этом сообщает "Интерфакс".

Рибосомы в растениях и животных могут быть модифицированы, чтобы реагировать на антибиотики так же, как они реагируют на них в бактериях. Поскольку для рака характерна экспрессия нежелательных белков, антибиотик может остановить их производство.

Чтобы выяснить это, исследователи сконструировали дрожжевую рибосому так, чтобы она была больше похожа на бактерию. далее они изменили один нуклеотид более чем из семи тысяч в структуре дрожжей, и антибиотик подействовал на их рибосому.