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Ученые выявили возможность борьбы с раком антибиотиками

Мария Грибова
3 часа назад
В Университете Иллинойса в Чикаго ученые, при изучении рибосом, производящих в клетках белок, выявили, что антибиотики для лечения пневмонии и синусита помогают и при борьбе с раком. Об этом сообщает "Интерфакс".
Ученые выявили возможность борьбы с раком антибиотиками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Рибосомы в растениях и животных могут быть модифицированы, чтобы реагировать на антибиотики так же, как они реагируют на них в бактериях. Поскольку для рака характерна экспрессия нежелательных белков, антибиотик может остановить их производство.
Чтобы выяснить это, исследователи сконструировали дрожжевую рибосому так, чтобы она была больше похожа на бактерию. далее они изменили один нуклеотид более чем из семи тысяч в структуре дрожжей, и антибиотик подействовал на их рибосому.
Благодаря этому ученые установили, что антибиотики возможно использовать для избирательного подавления производства белка в клетках человека и для лечения вызванных ими заболеваний.
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