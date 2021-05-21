Ежедневные прогулки способны продлить жизнь

Длительные ежедневные прогулки могут быть простым способом продлить жизнь. К такому выводу пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации, которые представили свой доклад на конференции EPI Lifestyle 2021.

Эксперты оценили эффект непрерывной ходьбы в течение 10 минут и дольше на организм 16 732 женщин старше 60 лет, а также короткой активности, например, подъема по лестнице или повседневной деятельности. И в течение шести лет специалисты отслеживали случаи смерти среди добровольцев. В итоге, были зафиксированы 804 случая смерти.

Добровольцы, которые делали больше шагов в течение короткой физической активности, жили дольше. А по сравнению с теми, кто не совершал ежедневные прогулки, уровень смертности снижался на 28 процентов. Кто делал больше 2000 шагов в ходе непрерывной ходьбы в день, смертность снижалась на 32 процента.