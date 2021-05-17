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Ученые перечислили признаки приближающейся смерти

Мария Грибова
1 час назад
Ученые перечислили несколько признаков, которые говорят о том, что пожилой человек или неизлечимо больной приближается к смерти и ему осталось жить несколько дней. Результаты исследования Национального института старения Национального института здоровья США рассказал были опубликованы в британском издании The Daily Express.
Ученые перечислили признаки приближающейся смерти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Один из наиболее частых признаков - это одышка, которую иногда называют “воздушным голодом”, так как люди при ней часто задыхаются",
— говорится в материале.
Также есть ряд психических расстройств, которые могут указывать на приближающуюся смерть. Например, депрессия, повышенное беспокойство и невнимательность. Также может присутствовать усталость и сонливость.
Ранее "Рамблер" писал о том, как определить продолжительность жизни.
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