Ученые перечислили признаки приближающейся смерти

Ученые перечислили несколько признаков, которые говорят о том, что пожилой человек или неизлечимо больной приближается к смерти и ему осталось жить несколько дней. Результаты исследования Национального института старения Национального института здоровья США рассказал были опубликованы в британском издании The Daily Express.