Кардиолог назвала способ определить продолжительность жизни

Врач-кардиолог, глава Бакулевского центра сердечно-сосудистой хиругии Елена Голухова назвала способ, как определить продолжительность жизни человека. Этим она поделилась в разговоре с "Комсомольской правдой".

По словам специалиста, люди с более редким пульсом обычно живут дольше тех, у кого ритм сердца повышен. Однако она назвала частоту ритма "независимым" показателем того, как долго проживет человек.

"Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной системы, которая оказывает определенный защитный эффект",

— сказала Голухова.