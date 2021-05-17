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Кардиолог назвала способ определить продолжительность жизни

Мария Грибова
4 часа назад
Врач-кардиолог, глава Бакулевского центра сердечно-сосудистой хиругии Елена Голухова назвала способ, как определить продолжительность жизни человека. Этим она поделилась в разговоре с "Комсомольской правдой".
Кардиолог назвала способ определить продолжительность жизни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, люди с более редким пульсом обычно живут дольше тех, у кого ритм сердца повышен. Однако она назвала частоту ритма "независимым" показателем того, как долго проживет человек.
"Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной системы, которая оказывает определенный защитный эффект",
— сказала Голухова.
Медик утверждает, что замедленное сердцебиение в молодости считается плюсом и свидетельствует о хорошей работе парасимпатической нервной системы. Пульс 48-52 удара в минуту часто встречается у спортсменов. А для пожилого человека такое количество ударов сердца будет недостаточным.
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Новости,Комсомольская правда,
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