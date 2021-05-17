Врач объяснила, каких спиртных напитков нужно опасаться

Британский врач Симран Дио перечислила самые опасные алкогольные напитки, которые провоцируют сильное опьянение.
Прежде всего медик рекомендовала остерегаться игристых вин, джин-тоника и других газированных напитков. Из-за того, что газ повышает давление в желудке они могут вызвать быстрое и сильное опьянение. Алкоголь стремительнее впитывается и попадает в кровь.
При этом Дио отметила, что смешивание разных видов алкоголя не ведет напрямую к быстрому повышению количества спирта в крови. Однако, употребляя напитки разной крепости, человек может потерять контроль за количеством выпитого и опьянеть гораздо сильнее.
В заключение эксперт посоветовала не выпивать на голодный желудок:
"Некоторые исследования показывают, что уровень алкоголя в крови, если выпить натощак, может быть в четыре раза выше, чем после еды".