Врач объяснила, каких спиртных напитков нужно опасаться

Британский врач Симран Дио перечислила самые опасные алкогольные напитки, которые провоцируют сильное опьянение.

Прежде всего медик рекомендовала остерегаться игристых вин, джин-тоника и других газированных напитков. Из-за того, что газ повышает давление в желудке они могут вызвать быстрое и сильное опьянение. Алкоголь стремительнее впитывается и попадает в кровь.

При этом Дио отметила, что смешивание разных видов алкоголя не ведет напрямую к быстрому повышению количества спирта в крови. Однако, употребляя напитки разной крепости, человек может потерять контроль за количеством выпитого и опьянеть гораздо сильнее.

В заключение эксперт посоветовала не выпивать на голодный желудок: