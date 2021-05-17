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Врач объяснила, каких спиртных напитков нужно опасаться

Мира Маркина
13 часов назад
Британский врач Симран Дио перечислила самые опасные алкогольные напитки, которые провоцируют сильное опьянение.
Врач объяснила, каких спиртных напитков нужно опасаться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прежде всего медик рекомендовала остерегаться игристых вин, джин-тоника и других газированных напитков. Из-за того, что газ повышает давление в желудке они могут вызвать быстрое и сильное опьянение. Алкоголь стремительнее впитывается и попадает в кровь.
При этом Дио отметила, что смешивание разных видов алкоголя не ведет напрямую к быстрому повышению количества спирта в крови. Однако, употребляя напитки разной крепости, человек может потерять контроль за количеством выпитого и опьянеть гораздо сильнее.
В заключение эксперт посоветовала не выпивать на голодный желудок:
"Некоторые исследования показывают, что уровень алкоголя в крови, если выпить натощак, может быть в четыре раза выше, чем после еды".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, с чем опасно сочетать алкоголь.
ЗОЖ,
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