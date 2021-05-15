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Выяснилось, о каких болезнях предупреждает кровь из носа

Елизавета Назарова
8 часов назад
Врач-отоларинголог Анна Колесникова рассказала, что кровь из носа может говорить о серьезных заболеваниях. Об этом сообщает "Пятый канал".
Выяснилось, о каких болезнях предупреждает кровь из носа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как рассказала медик, выделяют два типа кровотечений: местные и системные. Первые могут появиться из-за воспалений в полости носа.
"К местным относятся любые воспалительные явления полости носа: синуситы, аллергиечески риниты. Кроме этого дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа"
Системные кровотечения, которые также называют общими, могут говорить о других серьезных заболеваниях, например, повышении температуры или давления. Также причиной может быть тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания и эндокринные заболевания.
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