Выяснилось, о каких болезнях предупреждает кровь из носа

"К местным относятся любые воспалительные явления полости носа: синуситы, аллергиечески риниты. Кроме этого дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа"