Выяснилось, о каких болезнях предупреждает кровь из носа

Как рассказала медик, выделяют два типа кровотечений: местные и системные. Первые могут появиться из-за воспалений в полости носа.

Системные кровотечения, которые также называют общими, могут говорить о других серьезных заболеваниях, например, повышении температуры или давления. Также причиной может быть тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания и эндокринные заболевания.