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Врач перечислил опасные для здоровья синяки

Даня Виттиг
11 часов назад
Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров рассказал про опасные для здоровья синяки. Его слова передает радио Sputnik.
Врач перечислил опасные для здоровья синяки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Необходимо понимать, что именно представляют из себя синие пятна, заявил врач. В первую очередь прием кроверазжижающих препаратов увеличивает риск появления гематом. В этом случае даже незначительные ушибы могут стать причиной образования больших синяков.
Синяки возникают на фоне антикоагулянтной терапии. Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается.
Однако синяки, которые состоят из мелких сосудистых образований, могут говорить о расстройстве свертывающей системы крови.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему идет кровь из уха.
Новости,ИА Sputnik,
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