Врач перечислил опасные для здоровья синяки

Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров рассказал про опасные для здоровья синяки. Его слова передает радио Sputnik.

Необходимо понимать, что именно представляют из себя синие пятна, заявил врач. В первую очередь прием кроверазжижающих препаратов увеличивает риск появления гематом. В этом случае даже незначительные ушибы могут стать причиной образования больших синяков.

Синяки возникают на фоне антикоагулянтной терапии. Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается.