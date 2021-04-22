Почему идет кровь из уха: царапина или онкология

Кровотечение из ушей может возникнуть по совершенно разным причинам. Опасность состоит в том, что одни из них совершенно безобидные, а другие – смертельно опасные. Подробнее о недугах, на которые указывает данный симптом, читайте в материале "Рамблера".

Царапина на слуховом проходе

Такое происходит, если вы пытаетесь прочистить ухо пальцем или слишком усердно чистите уши ватной палочкой. Как правило, в данном случае крови выделяется всего несколько капель.

Запущенный отит

Иногда в ходе серьезного воспалительного процесса в среднем ухе скапливается столько гноя, что он выдавливает барабанную перепонку, приводя к ее разрыву. При этом воспаленный слуховой проход может кровоточить и сам по себе.

Разрыв барабанной перепонки

Барабанная перепонка – это тонкая мембрана, отделяющая наружное ухо от среднего. К ее повреждению приводят слишком громкие звуки, резкие перепады давления и агрессивная чистка ушей.

Травма

Спровоцировать кровотечение может, к примеру, удар по голове или другое серьезное повреждение. Если кровь из ушей появилась вследствие подобной травмы, необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Посторонний предмет

Такое зачастую происходит с маленькими детьми, которые попытались засунуть в ухо мелкий острый предмет.

Опухоль внутри уха