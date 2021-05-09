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Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры

Даня Виттиг
2 часа назад
Главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский перечислил самые бесполезные медицинские процедуры. Об этом сообщает «Прайм».
Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик раскритиковал совет отоларингологов промывать нос морской водой. По его словам, эффект от обычной соленой воды или физраствора будет такой же, но дешевле. Однако частые промывания могут быть опасны, так как вымывается естественная микрофлора.
Эксперт усомнился в необходимости физиотерапии. Он отметил, что нет научных подтверждений их эффективности. Также Серебрянский отверг лечение БАДами и витаминотерапию.
По его мнению, относительно здоровому и хорошо питающемуся человеку не требуются специальные добавки, а установить реальную нехватку определенных витаминов и микроэлементов возможно лишь целым комплексом обследований.
Также врач указал на опасность приема антибиотиков даже при банальной простуде. Бесконтрольный прием препаратов может развить у патогенов резистентность, и в случае реальной угрозы препарат окажется бесполезен.
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