Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры

Главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский перечислил самые бесполезные медицинские процедуры. Об этом сообщает «Прайм».

Медик раскритиковал совет отоларингологов промывать нос морской водой. По его словам, эффект от обычной соленой воды или физраствора будет такой же, но дешевле. Однако частые промывания могут быть опасны, так как вымывается естественная микрофлора.

Эксперт усомнился в необходимости физиотерапии. Он отметил, что нет научных подтверждений их эффективности. Также Серебрянский отверг лечение БАДами и витаминотерапию.

По его мнению, относительно здоровому и хорошо питающемуся человеку не требуются специальные добавки, а установить реальную нехватку определенных витаминов и микроэлементов возможно лишь целым комплексом обследований.