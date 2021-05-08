Врач дала советы дачникам с больным сердцем

Врач-гериатр Наталья Черепанова
рассказала, что дачникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом сообщает портал "Екатеринбург-онлайн".
Медик порекомендовала перед поездкой за город сходить к терапевту или врачу-гериатру. С собой на дачу нужно взять тонометр и необходимые лекарства, чтобы избежать скачков давления.
Врач предупредила, что нельзя трудиться под активным солнцем в огороде. С 12:00 до 16:00 лучше находиться дома, а при работе делать перерывы каждые полчаса. Также важно носить головной убор на улице и закрытую одежду светлых цветов.
Кроме того, Наталья Черепанова посоветовала делать с утра небольшую гимнастику, чтобы подготовить организм к нагрузкам. При плохом самочувствии медик призвала не делать ничего на участке и всегда иметь под рукой телефон, чтобы в случае чего позвонить в скорую помощь.