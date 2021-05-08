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Ученые нашли связь между продолжительностью зевка и размером мозга

Анна Арсеньева
11 часов назад
Ученые выяснили, что продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга. Это связано с его потребностью в охлаждении. Результаты исследования опубликованы на сайте Communications Biology, сообщает РИА Новости.
Найдена связь между продолжительностью зевка и размером мозга
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты провели эксперимент с участием 55 видов млекопитающих и 46 птиц. Всего они исследовали 1291 зевок.
Оказалось, что между продолжительностью зевка и числом нейронов есть связь. Большой мозг наиболее нуждается в термолизе, а его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов.
Кроме того, по словам ученых, животные зевают дольше птиц из-за более высокой температуры тела.
Новости,РИА Новости,
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