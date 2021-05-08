Найдена связь между продолжительностью зевка и размером мозга

Ученые выяснили, что продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга. Это связано с его потребностью в охлаждении. Результаты исследования опубликованы на сайте Communications Biology, сообщает РИА Новости.

Эксперты провели эксперимент с участием 55 видов млекопитающих и 46 птиц. Всего они исследовали 1291 зевок.

Оказалось, что между продолжительностью зевка и числом нейронов есть связь. Большой мозг наиболее нуждается в термолизе, а его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов.