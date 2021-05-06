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Длительный сон врачи назвали признаком болезни

Диана Товсепова
9 часов назад
Слишком долгий сон может быть симптомом болезни. Об этом предупредила руководитель сомнологической службы "Унисон", врач-невролог и сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik.
Длительный сон врачи назвали признаком болезни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В данном случае речь идет не о тех ситуациях, когда человек из-за нарушения сна пытается компенсировать дефицит, проводя в постели больше 8 часов, которых обычно достаточно для восстановления сил.
Врач объяснила, что стоит насторожиться, если изо дня в день человек спит гораздо больше нормы и все равно потом хочет спать. По словам невролога, это может быть симптомом нескольких болезненных состояний.
"Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней", — отметила Елена Царева.
Эксперт рекомендует внимательно отнестись к подобному.
"Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают", подчеркнула специалист.
Ранее "Рамблер" сообщал о вреде короткого дневного сна.
Новости,Елена Царева,ИА Sputnik,
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