Длительный сон врачи назвали признаком болезни

В данном случае речь идет не о тех ситуациях, когда человек из-за нарушения сна пытается компенсировать дефицит, проводя в постели больше 8 часов, которых обычно достаточно для восстановления сил.
Врач объяснила, что стоит насторожиться, если изо дня в день человек спит гораздо больше нормы и все равно потом хочет спать. По словам невролога, это может быть симптомом нескольких болезненных состояний.
"Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней", — отметила Елена Царева.
Эксперт рекомендует внимательно отнестись к подобному.
"Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают", подчеркнула специалист.