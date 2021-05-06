Длительный сон врачи назвали признаком болезни

В данном случае речь идет не о тех ситуациях, когда человек из-за нарушения сна пытается компенсировать дефицит, проводя в постели больше 8 часов, которых обычно достаточно для восстановления сил.

Врач объяснила, что стоит насторожиться, если изо дня в день человек спит гораздо больше нормы и все равно потом хочет спать. По словам невролога, это может быть симптомом нескольких болезненных состояний.