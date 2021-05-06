Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать антисептики

Роспотребнадзор
посоветовал выбирать кожные антисептики с государственной регистрацией. Об этом заявили в пресс-службе ведомства на официальном сайте.
«Первое, что нужно сделать при выборе антисептика, — это проверить наличие государственной регистрации. Все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Россиянам напомнили, что каждое средство для обработки рук ученые проверяют на эффективность и безопасность. Если экспертизу удалось пройти, то оформляется свидетельство о государственной регистрации.
Производитель номер свидетельства о регистрации и указывает его на упаковке. Перед покупкой, кроме прочего, следует ознакомиться со спектром действия антисептика.
Производители указали, что если средство применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции, то его можно использовать для профилактики распространения COVID-19. Однако если в инструкции говорится только о бактериях, то такой антисептик не годится для борьбы с коронавирусом.
"Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта - не менее 60%", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.