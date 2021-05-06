Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать антисептики

Россиянам напомнили, что каждое средство для обработки рук ученые проверяют на эффективность и безопасность. Если экспертизу удалось пройти, то оформляется свидетельство о государственной регистрации.

Производитель номер свидетельства о регистрации и указывает его на упаковке. Перед покупкой, кроме прочего, следует ознакомиться со спектром действия антисептика.

Производители указали, что если средство применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции, то его можно использовать для профилактики распространения COVID-19. Однако если в инструкции говорится только о бактериях, то такой антисептик не годится для борьбы с коронавирусом.