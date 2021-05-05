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Симптомы болезни печени, при которых срочно нужен врач

Катерина Саломе
6 часов назад
Хирург и гепатолог Дмитрий Монахов перечислил симптомы болезни печени, при которых срочно требуется помощь специалиста. Его слова приводит Пятый канал.
Симптомы болезни печени, при которых срочно нужен врач
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Доктор объяснил, что регулярное и чрезмерное употребление алкоголя или наркотических препаратов, а также хронический вирусный гепатит приводят к разрушению печени.
"Она может очень долго быть и в состоянии компенсации, и только потом какой-то фактор может привести к декомпенсации или, по другому, срыву адаптационных механизмов",
— подчеркнул врач.
По словам Монахова, среди ярких симптомов у пациентов наблюдается слабость, вялость, усталость. Кроме того, у них зачастую проявляется бессонница ночью и сонливость днем.
"В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов",
— уточнил эксперт, добавив, что в случае появления первых симптомов нужно экстренно обращаться к врачу.
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