Симптомы болезни печени, при которых срочно нужен врач

Хирург и гепатолог Дмитрий Монахов перечислил симптомы болезни печени, при которых срочно требуется помощь специалиста. Его слова приводит Пятый канал
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Доктор объяснил, что регулярное и чрезмерное употребление алкоголя или наркотических препаратов, а также хронический вирусный гепатит приводят к разрушению печени.
"Она может очень долго быть и в состоянии компенсации, и только потом какой-то фактор может привести к декомпенсации или, по другому, срыву адаптационных механизмов",
По словам Монахова, среди ярких симптомов у пациентов наблюдается слабость, вялость, усталость. Кроме того, у них зачастую проявляется бессонница ночью и сонливость днем.
"В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов",
— уточнил эксперт, добавив, что в случае появления первых симптомов нужно экстренно обращаться к врачу.