Ученые нашли восстанавливающие печень алкоголика вещества

Ученые из Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН и научно-производственная компания «Инитиум-Фарм» выявили в пихте восстанавливающие печень алкоголика натуральные вещества.

По словам экспертов, вещества, которые содержатся в стволе и корнях этого растения, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами. Об этом соощаают РИА Новости.

Кандидат медицинских наук, сотрудник «Инитиум-Фарм» Людмила Лацерус объяснила, что защитные вещества — терпены, позволяют сохранять клетки в стабильном состоянии даже в стрессовых условиях.

В организме человека терпены играют роль в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов и ферментов. Человечество давно использует такие терпены как ментол, лимонен и камфора для профилактики и лечения различных заболеваний.