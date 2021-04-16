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Ученые нашли восстанавливающие печень алкоголика вещества

Даня Виттиг
11 часов назад
Ученые из Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН и научно-производственная компания «Инитиум-Фарм» выявили в пихте восстанавливающие печень алкоголика натуральные вещества.
Ученые нашли восстанавливающие печень алкоголика вещества
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам экспертов, вещества, которые содержатся в стволе и корнях этого растения, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами. Об этом соощаают РИА Новости.
Кандидат медицинских наук, сотрудник «Инитиум-Фарм» Людмила Лацерус объяснила, что защитные вещества — терпены, позволяют сохранять клетки в стабильном состоянии даже в стрессовых условиях.
В организме человека терпены играют роль в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов и ферментов. Человечество давно использует такие терпены как ментол, лимонен и камфора для профилактики и лечения различных заболеваний.
При этом о гепатопротекторных свойствах терпенов ученые узнали только сейчас. У крыс-алкоголиков, участвующих в эксперименте, пришли в норму показатели крови, а выраженность повреждений клеток печени и массовый коэффициент печени уменьшились.
Новости,РИА Новости,
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