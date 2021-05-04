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Найден вызывающий фиброз печени ген

Катерина Саломе
3 часа назад
Российские и итальянские ученые поставили эксперименты на мышах, в ходе которого выяснилось, что мутации в гене GILZ содействуют ускорению развития фиброза печени. Исследование опубликовано в журнале Cell Death & Disease.
Найден вызывающий фиброз печени ген
Фото: 
Весь опыт строился на том, что специалисты либо подавляли, либо, наоборот, заставляли ген работать активнее. В результате стало очевидно, что при блокировке GILZ иммунные клетки стали активнее повреждать печень. Исследователи смогли остановить развитие фиброза благодаря коротким молекулам РНК, которые временно отключали работу ответственного за производство молекул CCL2 гена, способствующему развитию воспалений.
Профессор Сколтеха Тимофей Зацепин, объяснил, что полученные в опытах на мышах данные «коррелируют с клиническими данными для человека».
«Мы можем рассчитывать на то, что воздействие на сигнальный путь, в который вовлечен белок GILZ, может быть использовано при лечении воспалительных заболеваний печени человека»,
- резюмировал ученый.
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