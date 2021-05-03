Ученые научились распознавать депрессию по анализу крови

Специалисты американского Университета Индианы рассказали о новом методе диагностики депрессивных состояний и биполярных расстройств. Он основан на 26 биомаркерах, которые получают в результате анализа крови пациентов с психическими заболеваниями.

Этот метод разрабатывали около четырех лет. Все это время ученые обследовали сотни пациентов и оценивали их состояние по специальной шкале. Специалисты пришли к выводу, что 12 из 26 биомаркеров указывают на депрессивные состояния, шесть — на биполярное расстройство и два — на различные мании. Таким образом, по анализу крови можно выявлять отклонения, даже не прибегая к сложным психиатрическим обследованиям.