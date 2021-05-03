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Ученые научились распознавать депрессию по анализу крови

Диана Товсепова
3 часа назад
Специалисты американского Университета Индианы рассказали о новом методе диагностики депрессивных состояний и биполярных расстройств. Он основан на 26 биомаркерах, которые получают в результате анализа крови пациентов с психическими заболеваниями.
Ученые научились распознавать депрессию по анализу крови
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Биомаркеры в крови — это новые важные инструменты выявления расстройств, поскольку на самооценку состояния пациента и даже на экспертное мнение специалиста не всегда можно полностью полагаться», — объяснил руководитель исследовательского проекта, психиатр и нейробиолог Александр Никулеску.
Этот метод разрабатывали около четырех лет. Все это время ученые обследовали сотни пациентов и оценивали их состояние по специальной шкале. Специалисты пришли к выводу, что 12 из 26 биомаркеров указывают на депрессивные состояния, шесть — на биполярное расстройство и два — на различные мании. Таким образом, по анализу крови можно выявлять отклонения, даже не прибегая к сложным психиатрическим обследованиям.
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