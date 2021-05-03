Нарколог рассказал, как избежать запоя в праздники

Врач-нарколог Игорь Никифоров рассказал, что нужно делать, чтобы избежать запоя на майских праздниках. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач отметил, что во время длинных выходных существует риск появления запоя. Чтобы этого не произошло, он порекомендовал воздержаться от длинных застолий со спиртными напитками. Если избежать этого не удалось, нужно придерживаться своей нормы алкоголя.

"Норму алкоголя человек, не страдающий алкоголизмом, может определить: когда он чувствует, что вошел в состояние алкогольного опьянения, он останавливается"

Эксперт также посоветовал заняться другими делами, которые отвлекут от застолья и будут более приятны. На даче он предложил поработать, а в городе — сходить на прогулку или на интересное мероприятие.