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Нарколог рассказал, как избежать запоя в праздники

Елизавета Назарова
4 часа назад
Врач-нарколог Игорь Никифоров рассказал, что нужно делать, чтобы избежать запоя на майских праздниках. Об этом сообщает радио Sputnik.
Нарколог рассказал, как избежать запоя в праздники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Врач отметил, что во время длинных выходных существует риск появления запоя. Чтобы этого не произошло, он порекомендовал воздержаться от длинных застолий со спиртными напитками. Если избежать этого не удалось, нужно придерживаться своей нормы алкоголя.
"Норму алкоголя человек, не страдающий алкоголизмом, может определить: когда он чувствует, что вошел в состояние алкогольного опьянения, он останавливается"
Эксперт также посоветовал заняться другими делами, которые отвлекут от застолья и будут более приятны. На даче он предложил поработать, а в городе — сходить на прогулку или на интересное мероприятие.
Никифоров предупредил, что употребление большого количества алкоголя за короткий промежуток времен чревато опасными последствиями для организма. Например, может проявиться алкогольный гепатит или панкреатит.
Новости,Игорь Никифоров,
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