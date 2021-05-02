Названа взаимосвязь группы крови и алкоголизма

Ученые из США провели исследование и выяснили, что предрасположенность к алкоголизму может зависеть от группы крови. Об этом сообщает издание "Известия".

Эксперты проанализировали данные японцев и американцев, страдающих алкоголизмом. В ходе исследования они выявили, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют вторую группу крови. Наименее подверженными алкоголизму оказались люди с первой группой крови.

Врачи отметили, что эта взаимосвязь может быть обусловлена работой внутренних органов. Надпочечники, например, могут провоцировать недостаток глюкозы в крови. В таких случаях организм может давать сигналы об употреблении спиртного для восстановления уровня сахара в крови.