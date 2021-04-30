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Химиотерапевт оценил возможность наследственной передачи онкологии

Диана Товсепова
18 минут назад
Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев ответил на вопрос, может ли рак передаваться по наследству.
Врач объяснил, передается ли рак по наследству
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Онкология, по его словам, не является наследственным заболеванием. Однако можно унаследовать мутации, повышающие повышают риск развития того или иного вида онкологии.
Для того, чтобы понять, есть ли у вас риск развития рака, надо обратить внимание на несколько моментов. В первую очередь, нужно определить, есть ли у родных в в анамнезе онкологическое заболевание, развитое, когда им было меньше 50 лет. Во-вторых, проследить, было ли такое онкозаболевание у двух-трех родственников.
"Третье — это развитие онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака легкого у человека, который никогда в жизни не курил", — цитирует врача Пятый канал.
Кроме того, он рекомендовал сходить к онкологу, который укажет, какие анализы нужно сдать для того, чтобы определить риск развития онкологии.
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