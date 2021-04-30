Врач объяснил, передается ли рак по наследству

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев ответил на вопрос, может ли рак передаваться по наследству.
Онкология, по его словам, не является наследственным заболеванием. Однако можно унаследовать мутации, повышающие повышают риск развития того или иного вида онкологии.
Для того, чтобы понять, есть ли у вас риск развития рака, надо обратить внимание на несколько моментов. В первую очередь, нужно определить, есть ли у родных в в анамнезе онкологическое заболевание, развитое, когда им было меньше 50 лет. Во-вторых, проследить, было ли такое онкозаболевание у двух-трех родственников.
"Третье — это развитие онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака легкого у человека, который никогда в жизни не курил", — цитирует врача Пятый канал.
Кроме того, он рекомендовал сходить к онкологу, который укажет, какие анализы нужно сдать для того, чтобы определить риск развития онкологии.