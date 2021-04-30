Врач объяснил, передается ли рак по наследству

Для того, чтобы понять, есть ли у вас риск развития рака, надо обратить внимание на несколько моментов. В первую очередь, нужно определить, есть ли у родных в в анамнезе онкологическое заболевание, развитое, когда им было меньше 50 лет. Во-вторых, проследить, было ли такое онкозаболевание у двух-трех родственников.