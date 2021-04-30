Врач объяснил, чем опасны раны и порезы при жарке шашлыков

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов рассказал, что даже небольшие порезы могут привести к столбняку. Об этом сообщают РИА Новости.

Медик напомнил, что любое повреждение кожных покровов несет риск инфицирования анаэробной флорой и возбудителем столбняка. Это особенно опасно для тех, кто не проходил вакцинацию от столбняка или получил прививку более десяти лет назад.

Любую рану необходимо ее обработать раствором антисептиков — перекисью водорода или хлогексидином. Забинтовывать или закрывать место повреждения пластырем не нужно, так как анаэробная флора хорошо себя чувствует в безвоздушной среде.

При этом рана должна быть закрыта асептической тонкой повязкой, которая несет в себе функцию защиты от пыли и грязи.