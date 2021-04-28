Простые способы разжижения крови

От состояния крови сильно зависит здоровье человека. Если кровь становится густой, то ухудшается транспортировка полезных веществ и кислорода в организме, из-за чего многие органы начинают функционировать неправильно.
Причин загустения крови много, и если вас это сильно беспокоит, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Однако в некоторых случаях эту проблему можно решить самостоятельно. Существует несколько способов того, как можно нормализовать состояние крови. При этом, лучше не пренебрегать анализами. Возможно, у вас есть отклонения, на которые нельзя закрывать глаза. О способах разжижения крови смотрите в видео.