Простые способы разжижения крови

Причин загустения крови много, и если вас это сильно беспокоит, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Однако в некоторых случаях эту проблему можно решить самостоятельно. Существует несколько способов того, как можно нормализовать состояние крови. При этом, лучше не пренебрегать анализами. Возможно, у вас есть отклонения, на которые нельзя закрывать глаза. О способах разжижения крови смотрите в видео.