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При каких симптомах нужно срочно вызывать скорую

Мира Маркина
8 часов назад
Главный врач московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов в беседе с РИА Новости назвал симптомы, при которых необходимо срочно вызывать скорую.
При каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, в их числе: боль в районе груди, сильные боли в животе, резкое появление потливости и головокружение, а также иные состояния, которые пациент осознает как нехарактерные для него:
"Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь, — все это причины тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать",
– добавил врач.
Плавунов также отметил, что скорая помощь Москвы прибывает на экстренные вызовы в среднем за 10 минут, при ДТП – за 8 минут.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, при каком головокружении нужно вызывать скорую.
Болезни и лекарства,Николай Плавунов,РИА Новости,
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