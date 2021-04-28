При каких симптомах нужно срочно вызывать скорую

По словам специалиста, в их числе: боль в районе груди, сильные боли в животе, резкое появление потливости и головокружение, а также иные состояния, которые пациент осознает как нехарактерные для него:
"Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь, — все это причины тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать",
– добавил врач.
Плавунов также отметил, что скорая помощь Москвы прибывает на экстренные вызовы в среднем за 10 минут, при ДТП – за 8 минут.