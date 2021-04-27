Врач назвал симптомы повышенного холестерина

Об опасностях повышения уровня холестерина в крови и сопутствующих симптомах рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

По его словам, существует "плохой" и "хороший" холестерин, которые различаются по составу и по-разному действуют на организм.

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"Плохой холестерин провоцирует развитие атеросклероза, который портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах. Все эти части тела могут очень сильно пострадать. А хороший холестерин, наоборот, препятствует развитию атеросклероза", – уточнил врач.

Существует два обстоятельства, из-за которых повышение уровня "плохого" холестерина особенно опасно. Болезни, которые он вызывает, нельзя вылечить, лишь тормозить. К сожалению, распознать отклонение уровня холестерина от нормы без анализов очень сложно.

"Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног", – объяснил Сапего.

Кроме того, у людей пожилого возраста могут появляться характерные пятна под кожей век. Если такие пятна появляются у ребенка, они могут указывать на наследственное нарушение обмена холестерина.

"Это ксантелазма: под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. Это не микроскопические точки, а хорошо заметные пятна, похожие на потеки грима. В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови", – уточнил врач.

Но для конкретного пациента рассчитать риски, связанные с повышением холестерина, может кардиолог с помощью особых таблиц, сказал он. При этом особенно тщательно следует выполнять рекомендации этого специалиста тем людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию.