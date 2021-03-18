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Симптомы высокого холестерина, которые легко заметить

Даня Виттиг
1 час назад
Холестерин – это жироподобное вещество, которое содержится в мембранах всех клеток и отвечает за их формирование. При этом высокий показатель холестерина может обернуться заболеваниями сердечно-сосудистой системы. "Рамблер" выяснил, какие симптомы помогут легко заметить, что уровень холестерина превышен.
Симптомы высокого холестерина, которые легко заметить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Обычно высокий холестерин не сопровождается какими-либо признаками, выявить его поможет лишь анализ крови. Если необычные явления все-таки начинают проявляться, это говорит о запущенном процессе. Однако умение распознать крайнюю стадию не менее важно.
Высокий уровень холестерина нередко вызывает боль в руках и ногах. Дело в том, что холестериновые бляшки закупоривают кровеносные сосуды в конечностях. Кровоток нарушается и провоцирует боли. Об этом сообщает Express.
В ряде случаев холестерин не останавливает, но сгущает кровоток. Это можно ощутить по необычному чувству покалывания в руках и ногах.
На закупорку артерий вокруг сердца недвусмысленно указывает боль в груди с левой стороны. Она может распространяться до шеи. Часто это сигнализирует о сердечном приступе.
Последний признак – головная боль в затылке, которая регулярно повторяется. Это говорит о том, что бляшки закупорили кровеносные сосуды в области головы. Если не предпринять меры, то такое состояние может привести к инсульту.
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