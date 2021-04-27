Ком в горле может быть признаком смертельно опасных болезней

Врач-терапевт рассказала, что ощущение кома в горле может свидетельствовать об опасных заболеваниях. Об этом сообщает "Пятый канал".

Дело в том, что ком в горле представляет большую опасность, когда речь идет о вирусном заболевании.

"При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно", — пояснила Ескова.

В подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, ощущение кома в горле может возникать при злокачественных новообразованиях, когда становится тяжело не только употреблять пищу, пить воду и дышать.

Если вместе с ощущением кома появляется першение и становится тяжело глотать — это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций.

А также ком в горле иногда говорит о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, к примеру, изжоги, язвы и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

"Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть", — рассказала медик.