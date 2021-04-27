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Ком в горле может быть признаком смертельно опасных болезней

Даня Виттиг
4 часа назад
Врач-терапевт рассказала, что ощущение кома в горле может свидетельствовать об опасных заболеваниях. Об этом сообщает "Пятый канал".
Ком в горле может быть признаком смертельно опасных болезней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Дело в том, что ком в горле представляет большую опасность, когда речь идет о вирусном заболевании.
"При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно", — пояснила Ескова.
В подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, ощущение кома в горле может возникать при злокачественных новообразованиях, когда становится тяжело не только употреблять пищу, пить воду и дышать.
Если вместе с ощущением кома появляется першение и становится тяжело глотать — это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций.
А также ком в горле иногда говорит о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, к примеру, изжоги, язвы и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
"Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть", — рассказала медик.
Однако ощущение кома в горле чаще всего появляется при сильном нервном напряжении или стрессе на протяжении длительного времени. После прихода в норму данное чувство исчезает.
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