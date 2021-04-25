Мясников объяснил, чем чреват полный отказ от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал, что будет, если полностью отказаться от алкоголя. О неожиданном последствии этого решения он поведал в эфире канала "Россия 1".
Медик объяснил, что абсолютный отказ от употребления спиртного может повысить риск возникновения инфаркта.
"А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? < > Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя",
Мясников объяснил, что под малыми дозами алкоголя понимается 19 грамм чистого спирта. Это соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.
Среди других факторов возникновения инфаркта Мясников назвал пол, возраст и наследственность.