Мясников объяснил, чем чреват полный отказ от алкоголя

Медик объяснил, что абсолютный отказ от употребления спиртного может повысить риск возникновения инфаркта.

Мясников объяснил, что под малыми дозами алкоголя понимается 19 грамм чистого спирта. Это соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.