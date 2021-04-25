Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Мясников объяснил, чем чреват полный отказ от алкоголя

Стелла Шмель
2 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что будет, если полностью отказаться от алкоголя. О неожиданном последствии этого решения он поведал в эфире канала "Россия 1".
Медик объяснил, что абсолютный отказ от употребления спиртного может повысить риск возникновения инфаркта.
"А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? < > Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя",
- заявил он.
Мясников объяснил, что под малыми дозами алкоголя понимается 19 грамм чистого спирта. Это соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.
Среди других факторов возникновения инфаркта Мясников назвал пол, возраст и наследственность.
Новости,Видео,Александр Мясников,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители