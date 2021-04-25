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Ученые: COVID-19 провоцирует болезни щитовидной железы

Стелла Шмель
6 часов назад
Французские врачи выяснили, что коронавирус может провоцировать заболевания щитовидной железы. Причем как воспалительного, так и аутоимунного характера. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний госпиталя CHU-Larrey.
Ученые: COVID-19 провоцирует болезни щитовидной железы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиваться заболевания поджелудочной железы, гипофиза, гонад и щитовидки.
Значительно увеличилась частота заболеваний подострым и хроническим тиреодитом, болезнью Хашимото и иных эндокринных патологий.
Коронавирус,газета "Известия",
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