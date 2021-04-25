Ученые: COVID-19 провоцирует болезни щитовидной железы

Французские врачи выяснили, что коронавирус может провоцировать заболевания щитовидной железы. Причем как воспалительного, так и аутоимунного характера. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний госпиталя CHU-Larrey.
У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиваться заболевания поджелудочной железы, гипофиза, гонад и щитовидки.
Значительно увеличилась частота заболеваний подострым и хроническим тиреодитом, болезнью Хашимото и иных эндокринных патологий.