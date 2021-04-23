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Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта

Даня Виттиг
3 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание.
Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Самые известные симптомы инфаркта известны всем — это боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи, изжога и другие. При этом важно учитывать, "у кого появились эти симптомы".
В первую очередь, врач призвал учитывать пол и возраст. Женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины от 45 лет. Также влияет и фактор наследственности.
Повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар также являются факторами риска.
Он подчеркнул, что гипертония может способствовать появлению этого заболевания, "даже если при приеме препаратов артериальное давление нормализуется".
Мясников добавил, что курение, ожирение и отсутствие физической активности повышают риск развития инфаркта.
Новости,Александр Мясников,
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