Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание.

Самые известные симптомы инфаркта известны всем — это боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи, изжога и другие. При этом важно учитывать, "у кого появились эти симптомы".

В первую очередь, врач призвал учитывать пол и возраст. Женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины от 45 лет. Также влияет и фактор наследственности.

Повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар также являются факторами риска.

Он подчеркнул, что гипертония может способствовать появлению этого заболевания, "даже если при приеме препаратов артериальное давление нормализуется".