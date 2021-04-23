Врач объяснила, как яблоки помогают избежать онкологии

Врач-диетолог Ольга Шмелева объяснила, почему яблоки являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Звезда.

Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С, который является природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.

"Витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С", - пояснила Шмелева.

Помимо этого, фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника. Однако люди, страдающие от лишнего веса и диабета, могут есть не очень сладкие яблоки.