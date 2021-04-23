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Врач объяснила, как яблоки помогают избежать онкологии

Даня Виттиг
5 часов назад
Врач-диетолог Ольга Шмелева объяснила, почему яблоки являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Звезда.
Врач объяснила, как яблоки помогают избежать онкологии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С, который является природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.
"Витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С", - пояснила Шмелева.
Помимо этого, фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника. Однако люди, страдающие от лишнего веса и диабета, могут есть не очень сладкие яблоки.
В яблоках содержится большое количество железа, при употреблении мяса этот элемент усваивается лучше. Если вы не едите мясо, яблоки помогут восполнить железо в организме.
Ранее "Рамблер" сообщал, зачем еще нужен витамин С.
Новости,Ольга Шмелева,
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