Мясников предупредил об опасности парацетамола

Он объяснил, что жаропонижающий и обезболивающий препарат может быть опасен при передозировке и хронических заболеваниях. Кроме этого, его нельзя употреблять с алкоголем или при симптомах похмелья, поскольку это усилит нагрузку на печень и может привести к токсическим поражениям.