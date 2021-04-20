Мясников назвал главный миф о магнитных бурях

Мясников ответил ученому, который рассказал о том, как магнитные бури влияют на человека. По словам эксперта, бури могут воздействовать на тех людей, у кого уже есть проблемы со здоровьем. При этом есть два пути: влияние на ЦНС и на характеристики плазмы крови.