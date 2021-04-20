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Мясников назвал главный миф о магнитных бурях

Елизавета Назарова
2 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главном заблуждении о магнитных бурях. Об этом сообщает Ura.ru.
Мясников назвал главный миф о магнитных бурях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мясников ответил ученому, который рассказал о том, как магнитные бури влияют на человека. По словам эксперта, бури могут воздействовать на тех людей, у кого уже есть проблемы со здоровьем. При этом есть два пути: влияние на ЦНС и на характеристики плазмы крови.
Мясников, в свою очередь, завил, что нельзя во всем винить погоду и бури. Он отметил, что чаще всего причиной недомогания становится неправильный образ жизни человека. По мнению Мясникова, только физики и биофизики могут связывать недомогание с погодными условиями, а со стороны врачей это непрофессионально.
«Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит»
Новости,Александр Мясников,РИА Ura.ru,
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